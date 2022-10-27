إنتشال جثة طفل وشاب والبحث عن آخرين لقيا مصرعهم غرقا بدار السلام سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج، من إنتشال جثتى إسلام حماد شربيني 14 سنة، ومحمد رفعت محمد 22 سنة اللذان لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة، ومازالت أعمال البحث عن جثتين لقيا مصرعهما غرقا أيضا أثناء قيامهم بغسل البطاطين بنهر النيل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا بغرق 4 أشخاص بنهر النيل دائرة مركز دار السلام جميعهم من أسرة واحدة أثناء قيامهم بمساعدة والدتهم بغسل البطاطين والتي تم إنقاذها بمعرفة الأهالى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بغرق إسلام حماد شربينى 14 سنه، و ايه حماد شربينى 19 سنه ، ونسمة حماد شربينى 17 سنة مقيمين بنجع العرب بالبلابيش بحرى وحماده رفعت 25 سنه مقيم بقرية نقنق بينما تم إنقاذ الأم 47 سنة ربة منزل.

وأشارت التحريات أن الحادث وقع أثناء قيامهم بغسيل بطاطين بنجع العرب بالبلابيش بمركز دارالسلام تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى والتي تمكنت من إنتشال جثتى إسلام حماد شربيني 14 سنه ، ومحمد رفعت محمد 22 سنة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي التحقيق.