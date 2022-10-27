إدارة مستشفى سوهاج الجامعى تتابع سير العمل داخل الأقسام المختلفة.. صور

سوهاج محمود مقبول

تابعت إدارة مستشفى سوهاج الجامعى سير العمل داخل الأقسام الطبية المختلفة، حيث قام بالجولة التفقدية كلًا من الدكتور مجدى أمين القاضى عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى والدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفى الجامعي.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لتطوير العمل داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى الجامعى، وذلك لتطوير الأداء الطبى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة، حيث تخدم المستشفى الجامعى قطاع عريض من مواطنى محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور مجدى أمين القاضى، إن الهدف من المتابعة هو الوقوف على آخر المستجدات بشأن تطوير الأداء الطبى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث تم التأكد من تواجد الأطقم الطبية فى أماكن عملها،كما تفقد الرعايات المركزة، والاستقبال والأقسام الطبية المختلفة، مشيرًا إلى أن عملية المتابعة ستتم بشكل يومى لمتابعة سير العمل داخل المستشفي.

وأضاف الدكتور حمدى سعد، أنه تم دعم وحدات الاستقبال بعدد من الترولى لسرعة نقل المرضى بين وحدات الأشعة وغرف العمليات، وذلك لمواجهة الضغط الشديد الموجود على أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، حيث أجرت المستشفى على مدار اليوم 86 حالة تدخل جراحى مختلفة داخل أقسام جراحة العظام، والجراحة العامة وجراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية.

دير بالذكر أن إدارة المستشفى قامت بالتنسيق مع كليه التكنولوجيا والتعليم لسحب الأثاث الذى يحتاج إلى صيانة من أسرة وترولى نقل للمرضى، لرفع الكفاءة ووتحسين الأداء وتوفير سبل الراحة للمريض، كما تم موافقه مجلس إدارة المستشفى على إنشاء وتفعيل وحدات متخصصة بكل قسم من الأقسام الطبية لتحسين الأداء بهذه الأقسام، وجارى الآن الإعداد لإعلان موعد عمل العيادات المتخصصة لبدء الخدمة بها.



العميد يتابع اعمال المستشفى الجامعى



تفقد اقسام المستشفى



لجنة التفقد لمستشفى الجامعة



لجنة التفقد لمستشفى الجامعة



اقسام مستشفى سوهاج الجامعى

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تسعي جاهدة لتطوير العمل داخل الاقسام المختلفة بالمستشفى الجامعي، وذلك لتطوير الأداء الطبي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة، حيث تخدم المستشفي الجامعي قطاع عريض من مواطني محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة،

وقال الدكتور مجدي امين القاضي ان الهدف من المتابعة هو الوقوف على آخر المستجدات بشأن تطوير الأداء الطبي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث تم التأكد من تواجد الأطقم الطبية في أماكن عملها،كما تفقد الرعايات المركزة، والاستقبال والاقسام الطبية المختلفة، مشيرًا إلى أن عملية المتابعة ستتم بشكل يومي لمتابعة سير العمل داخل المستشفي.

وأضاف الدكتور حمدي سعد انه تم دعم وحدات الاستقبال بعدد من الترولي لسرعة نقل المرضي بين وحدات الاشعة وغرف العمليات، وذلك لمواجهة الضغط الشديد الموجود علي أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، حيث أجرت المستشفي علي مدار اليوم ٨٦ حالة تدخل جراحي مختلفة داخل اقسام جراحة العظام، والجراحة العامة وجراحات المخ والاعصاب والاوعية الدموية .

دير بالذكر أن إدارة المستشفي قامت بالتنسيق مع كليه التكنولوجيا والتعليم لسحب الاثاث الذي يحتاج إلى صيانة من اسره وترولي نقل للمرضي، لرفع الكفاءة و وتحسين الأداء و توفير سبل الراحة للمريض، كما تم موافقه مجلس إدارة المستشفي علي انشاء و تفعيل وحدات متخصصة بكل قسم من الاقسام الطبيه لتحسين الأداء بهذه الاقسام، و جاري الآن الإعداد لإعلان موعد عمل العيادات المتخصصة لبدء الخدمة بها.



العميد يتابع اعمال المستشفى الجامعى



تفقد اقسام المستشفى



لجنة التفقد لمستشفى الجامعة



لجنة التفقد لمستشفى الجامعة