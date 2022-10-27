أسعار الذهب اليوم فى مصر عقب رفع الفائدة 2%

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم تحرك طفيف بقيمة 2 جنيه فقط مع ترقب لمزيد من التغير في أسعار الذهب في مصر بعد رفع سعر الفائدة، وتسجل أسعار الذهب 1138 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

السوق المحلي للذهب شهد عدة تغيرات منذ مطلع هذا الأسبوع لتسجل الأسعار تذبذب واضح بين الصعود والهبوط بسبب عوامل العرض والطلب وكذلك التغيرات التي تشهدها أسعار اونصة الذهب في البورصة العالمية .



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 975 جنيها.



عيار 21 سجل 1138 جنيهات.



عيار 24 سجل 1300 جنيه.



الجنيه الذهب 9120 جنيهات.

وقال المركزي في بيان له اليوم إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت لأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25,13 ٪ و25,14 ٪ و75,13٪على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.٪ ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

وقام بنك مصر اليوم برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜ ويصرف العائد سنويًّا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16%؜ سنويًا بدلًا من 14% اعتباراً من اليوم ويطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة او المجددة تلقائيًا، وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي، هذا ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

هذا ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها أكثر من 4000 ماكينة.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على ارضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.

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كما قرر البنك الاهلى المصرى اصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25٪؜ ويصرف العائدسنويا، كما قررت لجنة الاصول و الخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنواتذات العائد الشهرى لتصبح بعائد 16٪؜ سنويًا بدلا من 14٪؜ اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة اوالمجددة تلقائيًا.

كما اصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25٪؜ سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50٪؜ سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.