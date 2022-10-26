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210 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء تتجه لشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:28 ص
210 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء تتجه لشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ أتوبيسات كهربائية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من تحريك 210 أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ، لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ، منها 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى و110 تعمل بالكهرباء، موضحا انه تم الانتهاء من تصنيعها طبقا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى ومحافظتى القاهرة والإسكندرية. 
 
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الأتوبيسات التى انتهت الوزارة من تحريكها اليوم الاربعاء (26/10/2022) تأتى في إطار استعدادات جميع أجهزة الدولة الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ، والذى تبدأ فعالياته يوم 6 نوفمبر القادم، موضحا انه تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها، وكذا استصدار التراخيص اللازمة و أيضا توفير الأطقم الفنية، والزى اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة، بما يتناسب مع قمة المناخ الذي توليه أجهزة الدولة أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التي تليق بإسم مصر فى المجتمع الدولى.
 
وأوضح اللواء آمنة أن الأتوبيسات الصديقة للبيئة و التى بدأت العمل بالفعل فى نقل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ وأيضا السياح بشرم الشيخ، تتضمن 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي تتبع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، إضافة الى عدد 70 أتوبيس يعمل بالكهرباء تتبع الهيئة أيضا، مشيرا الى الانتهاء اليوم من تحرك 40 أتوبيس يعمل بالكهرباء ويتبع هيئة النقل العام بالاسكندرية، لتصل إلى مدينة شرم الشيخ، وتنضم إلى أسطول السيارات العاملة أثناء فترة انعقاد المؤتمر.
 
وفى نفس السياق، وفى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمى cop27... أكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة انتهت من إجراءات اسناد توريد 70 ألف شجرة لمدينة شرم الشيخ ، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، لزراعتها فى الحدائق المركزية بالمدينة، وتم بالفعل وصول 14 ألف شجرة مثمرة من أشجار الزيتون و الليمون للمدينة، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء، و توفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة.
 
أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء تتجه لشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ
أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء تتجه لشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لمؤتمر المناخ
أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لمؤتمر المناخ
 

قمة المناخ

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