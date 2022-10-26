وزير الصحة: تكليف الأطباء والصيادلة من دفعة 25 طبقا للاحتياج والتوزيع الجغرافى

كتبت نور على

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: "ليس لدينا عجز فى أطباء الأسنان أو التمريض أو العلاج الطبيعى، وعندما نرفض طلب نقل من محافظة مثل سوهاج للقاهرة الجديدة أو أكتوبر يكون السبب أن هناك عيادات أسنان فيها كرسى و50 طبيب أسنان وفى صيدلية وبيعمل بها 80 صيدليا وبالتالى النقل هيزود العدد".

وتابع قائلا: "أخدنا قرار من اللجنة العليا للتكليف التى تضم متخصصين وخبراء ونقباء المهن الطبية بالكامل ان يكون التكليف من دفعة 2025 للاطباء والتمريض والصيادلة طبقا للاحتياج والتوزيع الجغرافى واعلنا من خلال اللجنة العليا ان يكون نظام مبنى على الاحتياج الطبيعى لافتا الى اننا اخذنا صيدلة واسنان هو الضغوط المجتمعية عليكم وعلينا ولكن لن يكون هذا مقبولا فى دفعة 25 لانها ستكون مرتبطة ارتباط وثيق باحتياجات فعلية ومحافظات فعلية".

جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالجلسة العامة لمجلس النواب على طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة التى بلغت ما يقرب من مائة أداة رقابية اليوم.