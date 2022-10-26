وزير التعليم العالى يفتتح اليوم أعمال المؤتمر الوزارى الفرانكوفونى الـ6 بمصر

كتب محمد صبحى

يفتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس في مصر، والذي تستضيفه الوزارة، وتُنظمه الوكالة الجامعية للفرانكوفونية في إطار النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية التي تُقام بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وكان الدكتور أيمن عاشور أكد أن فعاليات الأسبوع تتضمن تنظيم ورش عمل في مجالات مُختلفة، منها ورشة عمل عن نشاط الفرانكوفونية العلمية في مصر، وأخرى خاصة باللقاءات الدولية، وورشة عمل خاصة "بمؤتمر عمداء الفرانكوفونية"، فضلاً عن ورشة عمل حول "الاستكشاف العلمي الفرانكوفوني باللقاءات الدولية، وإطلاق شبكة عالمية فرانكوفونية في مجال الذكاء الاصطناعي، وورشة عمل حول نشر الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع عدد من الشباب الجامعي من الدول المُشاركة (نادي الشباب الفرانكوفوني)، والذي يعُد الأول من نوعه، كما سيتم استعراض نتائج ورش العمل الخاصة باللقاءات الدولية.

وأضاف الوزير أن إقامة فعاليات أسبوع الفرانكوفونية العلمية، ومن قبلها انضمام مصر لمجلس إدارة الوكالة وتخصيص مكتب للوكالة بجامعة القاهرة، يأتي بالتزامن مع انتهاء الأعمال الإنشائية لبيت مصر بالمدينة الجامعية بباريس، الأمر الذي يُسهم بفاعلية في إيفاد الدارسين المصريين إلى الجامعات الفرنسية، من خلال توفير سكن للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء العاصمة باريس لإقامتهم ورعايتهم طوال مدة البعثات، فضلًا عن تعزيز التعاون ودعم النشاط الثقافي، والحضاري، والتعليمي بين البلدين.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية الذي تُنظمه الوكالة الجامعية الفرانكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجارى، بمُشاركة عدد من الوزراء والخبراء ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من الشخصيات العامة.

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة أن المؤتمر سيحظى بمُشاركة نحو 24 وزيرًا من مُختلف دول العالم؛ لتبادل الأفكار والرؤى والمُقترحات للتوصل إلى الصورة النهائية بشأن "البيان من أجل دبلوماسية علمية فرانكوفونية"، والذي تم إطلاق فكرته خلال المؤتمر الوزاري الخامس الذي عُقد في العاصمة الرومانية بوخارست في شهر سبتمبر 2021.

وأشار د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى أن الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF أنشئت عام 1961، وتعُد من أولى المُنظمات الجامعية في العالم، حيث تضم 1000 مؤسسة عضوًا من 118 دولة، موضحاً أنها تُعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المُباشرة للقمة الفرانكوفونية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل مُهمتها في تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمُجتمعات، مضيفاً أن هذا الأسبوع يعُد هو الثاني من نوعه، وقد سبق وأن أقيم الأسبوع الأول خلال شهر سبتمبر 2021 في بوخارست، وتتمثل رؤية الوكالة وخطتها الإستراتيجية من 2021 إلى 2025، في تنمية الدبلوماسية العلمية وتوسيع قاعدتها من خلال دعم وتعزيز العلاقات بين وزراء التعليم العالي في الدول الأعضاء، وكذلك نشر مفهوم الفرانكوفونية العلمية وتوفير الأدوات اللازمة لتفعيلها.

وأكد أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على انتظام إجراءات استقبال الوفود والضيوف المشاركين فى فعاليات المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس في مصر، مشيراً إلى الجهود التى تبذلها اللجنة المٌشكلة من قِبل وزارة التعليم العالى لاستقبال المشاركين فى فعاليات المؤتمر، موضحاً أن اللجنة تقوم بعقد اجتماعات دورية على مدار الساعة؛ لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بتسكين واستقبال الوفود المشاركة فى المؤتمر، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.