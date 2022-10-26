وزيرة الهجرة: الإمارات بالنسبة لمصر "شريك حياة" سياسيا واجتماعيا وتاريخيا

كتب محمود راغب

وجهت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة لل هجرة وشئون المصريين فى الخارج، التهنئة لدولة ‎الإمارات العربية المتحدة شعبًا وحكومة، بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

وتابعت: وبهذه المناسبة، قمت بحوار لجريدة الاتحاد الإماراتية، أكدت فيه على عمق العلاقات على كافة الأصعدة، مؤكدة أن الإعلان عن احتفال حكومتي مصر والإمارات بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، يؤكد أن الإمارات بالنسبة لمصر بمثابة شريك حياة سياسياً واجتماعياً وتاريخياً وبها مشاعر بالانتماء بين الشعبين.

وأضافت الوزيرة، أن العلاقات بين البلدين أكبر بكثير من الكلمات التي من الممكن أن تقال، لا سيما مع علاقة الأخوة بين الشعبين الشقيقين، لافتة إلى أن الإمارات تحديداً دون عن أي دولة أخرى تمثل بيتاً ثانياً للمصريين من حيث المحيط الجغرافي وعلاقات الأخوة والصداقة، موضحة أن الدولتين تنتميان لأكثر من الحضارات التي تجعلهما جزءاً لا يتجزأ من بعضهما.

وأوضحت الوزيرة المصرية أنه أيضاً، بالإضافة للعلاقات المتميزة بين حكومة وقيادة البلدين، فإن العلاقات الشعبية قوية ومتينة لأنهما بمثابة «شعب واحد».

وأشارت إلى أن المصريين كانوا يعشقون المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما زالوا يترحمون عليه، بل ما زالت صورته في مكاتب ومنازل الكثير من المصريين نظراً للمحبة الكبيرة له ولتاريخه وحبه لمصر وللمصريين، قائلة: «لذلك لدينا حي كامل ومنطقة باسم الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر».