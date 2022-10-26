محافظ كفر الشيخ يكرم أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد عياد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد الرويني ، نائبا عن مدير أمن كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب، وهم ريتال حسام الدين جابر، أول بطولة الجمهورية للكاراتيه، أسماء محمد ابو حليمة اول بطولة الجمهورية للكاراتية، كما كرم سيادته الفائزين بالمراكز الأولى، بمنافسات البطولة الأفريقية المقامة بالمغرب الشقيق، ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، أبطال المصارعة وهم : عمر محمد حسين، الحاصل على الميدالية الذهبية، عماد محمد غالى، الحاصل على الميدالية الذهبية، احمد عبد الباري بكرى، الحاصل على البرونزية، عبدالرحمن محمد عبدالسميع الحاصل على الميدالة الفضية و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة .

كما كرم محافظ كفر الشيخ، اللاعبين فارس غالى الحائز على الميدالية الذهبية واحمد فؤاد بغدودة الحاصل على الميدالية الفضية فى المصارعة الروماني والمنضمين حديثاً إلى المنتخب الوطني، أبناء مركز شباب بيلا، و كذلك كرم اللواء نور الدين، كابتن ابو غنام حسن الرحماني، احمد البيلي مدربى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، الذين تم اختيارهم لتدريب بعثة المنتخب المصري بالبطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق، و قد ثمن محافظ كفر الشيخ، على النتائج المتميزة التى حققها أبطال المشروع بالبطولة الأفريقية ، متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاحات باسم مصر.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية ، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة وتحقيقا لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة فى كل ربوع محافظات مصر، مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة ورعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا و صحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى .

وأشار محروس، إلى انضمام أربعة من لاعبي مصارعة بيلا للمنتخب حديثاً من أبناء المشروع القومي وهم اللاعب أحمد عبد الباري شعبان الحائز على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 51 كيلو في المصارعة الروماني من ابطال مركز واعدين بيلا ، و اللاعب عبد الرحمن عبد السميع ثانى عالم بطولة البحر الأبيض المتوسط و عمر محمد حسين أول جمهورية، وعماد محمد غالي فوق 17 عام و ذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة .

فى إطار متصل أكد الدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي و المشرف العام على المشروع ، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفرالشيخ احرز بطولات متعددة في ألعاب التايكوندو والمصارعة وكرة السلة، ومن المتوقع أن تتوالى الإنجازات لأننا نؤمن بأن أبنائنا لازال لديهم القدرة على تحقيق مزيد من النجاحات.