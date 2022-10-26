مجلس جامعة أسوان يناقش انتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات

أسوان- صلاح المسن

ناقش مجلس جامعة أسوان اليوم الأربعاء، انتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات، وذلك خلال انعقاد مجلس جامعة أسوان رقم (124) برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان خلال المجلس أنهم يحتفلون اليوم الأربعاء، بحفاظ الجامعة على الصدارة فى المرتبة الأولى فى تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن على مستوى جامعات مصر ومن أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوى العالم فى تصنيف اليوم.

وأضاف أن جامعة أسوان تُعد مُصنَّفة الأولى على الجامعات المصرية ومن ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم طبقًا لتصنيف تايمز هاير إديوكيشن، والذى يعتمد على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث العلمى ونقل المعرفة والإشارات الدولية.

وتابع الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابى نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث والمشرف على مكتب التصنيف الدولى بالجامعة، أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، ويأتى ذلك الإنجاز الجديد الذى يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة أسوان العملية والبحثية هو حصاد وثمار مجهودات إدارة جامعة أسوان التى إستطاعت أن تضع خطة للتطوير رغم التحديات على مدار السنوات الماضية والحالية فى مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية ومدى علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعى.

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث أن جامعة أسوان حصلت على العديد من الألقاب العلمية والبحثية من بين الجامعات العالمية مؤخرًا مما أكسبها سمعة أكاديمية طيبة من بين الجامعات، ويأتى ذلك تتويجًا للمجهودات المجتمعية والعلمية والبيئية والبحثية التى تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرحًا علميًا وبحثيًا بجنوب الصعيد، حيث وصل عدد كلياتها إلى 18كلية والمعهد الفنى للتمريض ومعهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل الذى تعمل إدارة جامعة أسوان على تطويره حاليًا إلى المكانة المرجوَّة منه للمشاركة فى إنجازات جامعة أسوان وذلك عن طريق إعادته للمسار التعليمى والبحثى الصحيح والعمل على تنفيذ برنامج التطوير من خلال تحديث برامج تعليمية جديدة تتواكب مع سوق العمل، وذلك ياتى فى إطار التنافس للوصول للعالمية والعمل على تحقيق مراكز متقدمة فى مجالات البحث العلمى الدولى.

كما ناقش مجلس جامعة أسوان انتظام العملية التعليمة بمختلف كليات الجامعة والعمل علي تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال المشاركات في المبادرات الرئاسية، كما ناقش المجلس منح عدد من الدرجات العلمية ما بين دكتوراه وماجستير.