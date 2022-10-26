اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:33 م
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مايا مرسى: حماية البنت هو دورنا وعاوزين البنات متخافش وأى جريمة سنقف لها بالمرصاد

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:05 م
مايا مرسى: حماية البنت هو دورنا وعاوزين البنات متخافش وأى جريمة سنقف لها بالمرصاد الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى المرأة
كتب محمود راغب

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قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة : نفسى نصحى الصبح منلاقيش عنف ضد المرأة بأى شكل من الأشكال، وحماية البنت هو دورنا وعاوزين البنت متخافش". 
 
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال استضافتها ببرنامج معكم مع منى الشاذلى على سى بى سى :  ما يؤسف أننا نرى ما يخرج علينا على مواقع التواصل الاجتماعى ما يبرر للمجرم جريمته وهو ما يمثل جريمة أكبر وهناك ما يصنع من القاتل بطل.
 
وتحدثت مرسى عن الدور الذى يقع على عاتق مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك فى مقدمتهم حول ما يمكن أن يقوم به من جريمة فى حال ترك منشورات تمثل تبرير للجريمة.
 
 
وتابعت فى حديثها: أرجوكم لو حصل أى نوع من التعدى بلغوا وأى جريمة سنقف لها بالمرصاد".

القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

معكم

منى الشاذلى



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