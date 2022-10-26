اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق كفر الشيخ يحقق أول فوز له فى دورى الممتاز "ب"

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:28 م
فريق كفر الشيخ يحقق أول فوز له فى دورى الممتاز "ب" الفريق
كفر الشيخ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حقق فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني أيمن الجمل، اليوم، أول فوز له على نظيره المصري بالسلوم، بهدف نظيف، أحرزه اللاعب  محمود عبدالله،  وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز (ب).
 
وبهذه النتيجة يحتل كفر الشيخ المركز الحادي عشر في ترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 3 أهداف، بينما يحتل المصري بالسلوم المركز الأخير بعد خسارته 3 مباريات متتالية منذ انطلاق الدوري، وكان  فريق كفر الشيخ تعرض للخسارة في أول مباراتين له أمام بلدية المحلة، والمنصورة.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

فريق كفر الشيخ

السلوم

الدوري الممتاز ب

دورى عام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة