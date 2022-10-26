فريق كفر الشيخ يحقق أول فوز له فى دورى الممتاز "ب"

كفر الشيخ محمد سليمان

حقق فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني أيمن الجمل، اليوم، أول فوز له على نظيره المصري بالسلوم، بهدف نظيف، أحرزه اللاعب محمود عبدالله، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز (ب).

وبهذه النتيجة يحتل كفر الشيخ المركز الحادي عشر في ترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 3 أهداف، بينما يحتل المصري بالسلوم المركز الأخير بعد خسارته 3 مباريات متتالية منذ انطلاق الدوري، وكان فريق كفر الشيخ تعرض للخسارة في أول مباراتين له أمام بلدية المحلة، والمنصورة.