ضبط شاب قام بطعن والدته المسنه 5 طعنات لرفضها إعطائه أموال في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيبت ربة منزل مسنة تبلغ من العمر 60 سنة، بطعنات متفرقة بالصدر والظهر، والحالة العامة سيئة، عقب قيام نجلها بالتعدى عليها باستخدام سلاح أبيض، عقب وقوع خلاف بينهما، لرفضها إعطائه مبلغ مالى، تم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بتلقى المركز بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول مسنه مصابة بعدة طعنات متعددة بالجسم وحالتها العامة سيئة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول المدعوة محاسن ع ا ع 60 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى جامعة سوهاج مصابه " بـ " 5 " طعنات 3 بالصدر و2 بالظهر" والحالة العامة سيئة.

توصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين المصابة ونجلها المدعو محمد. ع . ك 31 سنة عاطل ويقيم بذات الناحية لرفضها إعطائه مبلغ مالي " مصروفات "تعدي خلالها عليها بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابتها.

تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة " سكين " وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.