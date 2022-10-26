سرطان الثدي غير المصحوب بأعراض.. كيفية تشخيص علامات المرض؟

كتبت فاطمة خليل

أكثر أنواع السرطانات شيوعًا عند النساء هو سرطان الثدي ، وفى بعض الحالات قد لا تظهر أي أعراض على النساء عند الإصابة بسرطان الثدى، ويسمى هذا النوع "سرطان الثدي بدون أعراض"، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تشخيص سرطان الثدي بدون أعراض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

سرطان الثدي بدون أعراض كما يوحي الاسم، لا نلاحظ أو نعاني من أي أعراض في حالة سرطان الثدي غير المصحوب بأعراض، في مثل هذه الحالات ، يمكن أن ينتشر المرض مما يعني انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم من موقع المنشأ.

يتم اكتشاف سرطان الثدي النقيلي بشكل عام في المراحل المتقدمة حيث تصبح خيارات العلاج أكثر توغلًا ومع ذلك، يمكن تجنب الوصول إلى مراحل متقدمة عن طريق اختبارات فحص السرطان المبكرة.

يجب على النساء فوق سن الأربعين استشارة أطباء أمراض النساء لإجراء فحص سريري للثدي مرة في السنة بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للحالات منخفضة الخطورة، يجب إجراء التصوير الشعاعي للثدي مرة واحدة كل عامين.

كم مرة يجب أن يتم فحصك؟

في الحالات عالية الخطورة، يجب أن يكون الفحص من 25 عامًا فصاعدًا بالتشاور مع طبيبك.

تتوفر مجموعة من اختبارات التصوير مثل التصوير الشعاعي للثدي بالأشعة السينية ، والموجات فوق الصوتية للثدي ، والتصوير بالرنين المغناطيسي ، والتصوير المقطعي المحوسب ، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني ، والتي يمكنها الكشف عن أي أورام خبيثة في الثدي.

مع تقدمك في العمر، تعد هذه الاختبارات استراتيجية وقائية أساسية للتشخيص المبكر.

قد يظل السرطان غير مكتشف لمدة 2 إلى 5 سنوات ، ومن هنا تأتي أهمية اختبارات الفحص في النساء اللائي لا تظهر عليهن أعراض.

تشخيص سرطان الثدي المصحوب بأعراض

يعتبر التشخيص في سرطان الثدي أهم ركيزة لتحسين نتائج البقاء على قيد الحياة، حيث لا توجد استراتيجية وقائية في وقت مبكر.

هناك العديد من الأعراض المصاحبة لسرطان الثدي، لذلك يوصى بشدة بإجراء فحوصات شهرية للثدي.

كيف يتم الفحص الذاتي للثدي؟

يجب على كل فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا فما فوق إجراء فحوصات ذاتية للثدي كل شهر.

أثناء إجراء الاختبار الذاتي ، فإن "الشكل" و "الإحساس" هما مكونان مهمان يجب أخذهما في الاعتبار.

يجب البحث عن أي كتل ، أو تغير في ملامح ، أو تناقص أو انتفاخ في الجلد ، وأي تغيرات في الحلمة مثل تغيرات في الموضع، أو تورم أو انقلاب الحلمة.

أي إفرازات سائلة ، خاصة إذا كان الدم ممزقًا أو إفرازات من الثدي يمكن أن تكون علامة تحذير ويجب إبلاغ أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك على الفور هذه هي الخطوة الأولى في تشخيص سرطانات الثدي المصحوبة بأعراض.

يعد الفحص الذاتي للثدي طريقة سهلة للتشخيص في الوقت المحدد، وبالتالي فإن اتباع هذه الممارسة بانتظام أمر بالغ الأهمية.

ومع ذلك ، لا يمكن تجنب أهمية فحوصات الثدي السريرية خاصة بعد تجاوز سن الأربعين.

يوصى أيضًا بفحوصات التشخيص والتصوير مثل الموجات فوق الصوتية للثدي أو التصوير الشعاعي للثدي والاستشارة الوراثية على النحو الذي ينصح به طبيبك.