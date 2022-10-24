علوم حلوان تنظم يوما للتوعية بمرض سرطان الثدى.. صور

كتب ــ محمد صبحى

نظم برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بعلوم حلوان، بالتعاون مع شعبة الفيزياء الحيوية الطبية بقسم الفيزياء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وذلك بحضور الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم و الطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان وريادة الدكتور مجدي الحجري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الفيزياء وإشراف الدكتورة رانيا الليثي منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بعلوم حلوان، ندوة بعنوان : ماهو سرطان الثدي ؟ وألقت الندوة الدكتورة دينا محمد عبد العزيز رئيس وحدة الفيزياء الطبية والوقاية الإشعاعية بمستشفى بهية.

وفي بداية الندوة ترحب رئيس الجامعة بالحضور من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس و الطلبة، حيث يأتي تنظيم الندوة خلال شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، و تهدف الندوة إلى التعريف بمرض سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه، كما تستهدف الجمهور العام وليس السيدات فقط، و التأكيد على أن فرصة الشفاء لها علاقة وثيقة بالكشف المبكر.

وتضمنت الندوة الحديث عن المرض الذي يصيب النساء بالتحديد، لكنه قد يصيب الرجال أيضًا وإن كان بنسبة أقل بكثير، حيث توصل الأطباء مؤخرًا إلى إنجازات كبيرة في مجاليّ الكشف المبكر والعلاج لمرض سرطان الثدي لينخفض عدد الوفيات الناجمة عن المرض. كما تناولت الندوة الحديث عن أعراض سرطان الثدي وضرورة الوعي واليقظة للأعراض والعلامات المبكرة من سرطان الثدي بحيث يمكن أن ينقذ حياة الشخص، فحين يتم الكشف عن المرض في مراحله الأولية المبكرة تكون تشكيلة العلاجات المتاحة أوسع وأكثر تنوعًا، كما تكون فرص الشفاء التام كبيرة جدًا.

كما شملت الندوة جزءا تعريفيا بمؤسسة بهية والخدمات العلاجية والطبية التي تقدمها، خلال اليوم وقام طلبة برنامج البيوتكنولوجى بعرض تقديمى عن الأبحاث العلمية الحديثة لسرطان الثدى، مفاجأة الندوة وجود خمسة نماذج من محاربات سرطان الثدى وعرض رحلتهم مع المرض.

وفي إطار فعاليات التثقيف الصحي ورفع الوعي بأورام الثدي، قام طلبة برنامج البيوتكنولوجى بحملة توعية لطلاب جامعة حلوان من خلال توزيع فلايرز تعريفى عن كل ما يتعلق بالمرض؛ وتفيد هذه التوعية الطلاب فى حياتهم وهي غير قاصرة عليهم فهي رسالة يحملونها إلى أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم.

وتم توجيه الشكر لعميد الكلية لدعمه لمثل هذه الندوات و لمنسق برنامج البيوتكنولوجى و طلبة البرنامج وشكر لشعبة الفيزياء الحيوية بالكلية على التنظيم المتميز للندوة واليوم التوعوى.

ووفقا لما تم عرضه خلال الندوة، ظهر أن سرطان الثدي يعد من أكثر أنواع السرطانات التي تصيب النساء، ومع ذلك فإن الأطباء لم يستطيعوا حتى اليوم تحديد السبب الرئيسي الكامن وراء إصابة النساء بسرطان الثدي، يتكون سرطان الثدي بسبب نمو غير طبيعي لخلايا الثدي، ويمكن القول أن ظهور الكتل لا يعني بالضرورة أنه سرطان، فقد تكون بسبب وجود تكيسات أو عدوى.

وأشارت الندوة، إلى أن التشخيص يجب أن يكون عن طريق الفحص الذاتي، الفحص السريري، الماموجرام على التوالي، من مضاعفاته انتشار الخلايا السرطانية في الأنسجة المجاورة، و للوقاية منه يجب الحفاظ على نمط الحياة الصحي، والحرص على الرضاعة الطبيعية من أهم سبل الوقاية.

وتم عرض أنواع سرطان الثدي، الأسباب الحقيقية للمرض حيث لم يتم التعرف على السبب الحقيقي للإصابة بسرطان الثدي، ولكن تم الاشارة إلى بعض العوامل تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة به.

كذلك تناولت الندوة الأعراض الظاهرة للإصابة ومتى يمكن الذهاب للطبيب، وكيفية التشخيص وطرق الفحص.