رئيس جامعة أسيوط يستقبل مدير قطاع الشركات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين

أسيوط فريق المحافظات

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الدكتور ماجد غنيمة مدير قطاع الشركات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وفى مستهل اللقاء أشاد الدكتور أحمد المنشاوى بدعم وجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، مشيدًا بما يقدمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذى يساهم بدوره فى بناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة وهو ما يأتى ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير كافة سبل الدعم ورعاية أبنائها المبدعين والمبتكرين وتحويل أفكارهم الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق قادرة على المنافسة العالمية .

كما أوضح الدكتور أحمد المنشاوى أن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون المشترك مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على تسخير ما تملكه من إمكانيات بشرية ومادية لخدمة ورعاية الطلاب وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية، ودعمها للمشروعات الإبداعية والابتكارية من طلابها المبتكرين والنوابغ والذى يأتى ضمن استراتيجياتها لإعداد وتهيئة البيئة المناسبة واكتشاف قدراتهم وتنمية الجانب الابتكارى والإبداعى لديهم.