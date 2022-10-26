اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:23 م
أكرم القصاص
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حى ثان الإسماعيلية ينفذ تجربة إخلاء فى حالة الحريق بالتعاون مع الحماية المدنية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:01 م
حى ثان الإسماعيلية ينفذ تجربة إخلاء فى حالة الحريق بالتعاون مع الحماية المدنية جانب من عملية الإخلاء بحى ثان الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نفَّذ حي ثانِ الإسماعيلية تجربة محاكاة للإخلاء في حالة الحريق بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية وذلك بديوان الحى، وذلك فى إطار التنسيق مع الجهات المختلفة لتوعية العاملين بخطط الإخلاء فى حالة حدوث الكوارث والأزمات والمخاطر.
 
وقامت إدارة الحماية المدنية بتوعية العاملين بكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية ومكافحة الحرائق البسيطة، كما تم الإشارة إلى كيفية تنفيذ خطة الإخلاء في حالة حدوث حريق أثناء وجود العاملين.
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء  شريف فهمي بشارة بالتوعية اللازمة للعاملين بالجهات و المؤسسات الحكومية نحو التعامل مع الأزمات و الكوارث ووضع الخطط المُسبقة للتعامل مع المخاطر.
 
جانب من عملية الإخلاء بحى ثان الإسماعيلية (3)
جانب من عملية الإخلاء بحى ثان الإسماعيلية

جانب من عملية الإخلاء بحى ثان الإسماعيلية (2)
جانب من عملية الإخلاء بحى ثان الإسماعيلية

جانب من عملية الإخلاء بحى ثان الإسماعيلية (1)
جانب من عملية الإخلاء بحى ثان الإسماعيلية

 


الإسماعيلية

الحماية المدنية

محافظة الاسماعيلية

المؤسسات الحكومية

التعامل مع المخاطر



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