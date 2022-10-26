حى ثان الإسماعيلية ينفذ تجربة إخلاء فى حالة الحريق بالتعاون مع الحماية المدنية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نفَّذ حي ثانِ الإسماعيلية تجربة محاكاة للإخلاء في حالة الحريق بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية وذلك بديوان الحى، وذلك فى إطار التنسيق مع الجهات المختلفة لتوعية العاملين بخطط الإخلاء فى حالة حدوث الكوارث والأزمات والمخاطر.

وقامت إدارة الحماية المدنية بتوعية العاملين بكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية ومكافحة الحرائق البسيطة، كما تم الإشارة إلى كيفية تنفيذ خطة الإخلاء في حالة حدوث حريق أثناء وجود العاملين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة بالتوعية اللازمة للعاملين بالجهات و المؤسسات الحكومية نحو التعامل مع الأزمات و الكوارث ووضع الخطط المُسبقة للتعامل مع المخاطر.