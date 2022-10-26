حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ أحكام

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 13 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 18 متهم ل9 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 7572 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.