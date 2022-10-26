اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالنصب على طلاب الجامعات عبر مواقع التواصل

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:21 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالنصب على طلاب الجامعات عبر مواقع التواصل النصب الالكترونى- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة، وكلفت النيابة رجال المباحث، بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة أحد العاملين بالمعاهد والكليات والجامعات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإيهام ضحاياه بإمكانية تحصيل جزء من مصاريف تلك الجامعات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى مما مكنه من النصب على العديد من الضحايا وقد بلغت الوقائع المرتكبة عدد (11) واقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

بمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


جرائم النصب

النصب الالكترونى

امن الجيزة

الكليات والمعاهد الخاصة



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