جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمحو أمية 19433 دارسا

سوهاج فريق المحافظات

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن حصد الجامعة المركز الثالث فى مجال محو الأمية على مستوى الجامعات المصرية، بإجمالى 19433 دارسا، فى دورة يوليو 2022 م، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد عبد الخالق أن الجامعة قد حققت عددًا من المراكز المتقدمة فى مجال محو الامية، تأكيدًا لدورها الهام فى المساهمة بخطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية، والتى يأتى على رأس أولوياتها الاهتمام بالعنصر البشرى، مضيفًا أن الجامعة من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب مستمرة فى تنفيذ المشروع القومى لمحو أمية وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية الهامة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية قد وجه الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على ما تحققه من نتائج متميزة تليق بمكانتها، وعلى ومشاركتها الجادة والفعالة فى هذا المشروع القومى، مضيفًا أن ما حققته فى مجال محو الامية من انجازات كان نتيجة للتعاون المثمر والفعال مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، ومركز تعليم الكبار بالجامعة، والتى من خلالهما تم وضع خطط ومبادرات مختلفة لإقناع الأميين وتشجيعهم على محو أميتهم، إلى جانب طلبة وطالبات الجامعة الذين يعدوا بمثابة العمود الفقرى لهذا النجاح.