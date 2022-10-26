تناول مشروب الورد لإنقاص الوزن ..اعرف طريقة صنعه في المنزل

كتبت ميرفت رشاد

يستخدم الورد في الأطعمة والمشروبات منذ عصور، كما يستخدم كثيرًا في مستحضرات التجميل والكريمات والمراهم العضوية، يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية الرائعة ، سواء بالنسبة لصحتنا العامة أو لتعزيز جمال البشرة والوجه، غالبًا ما يتم استخدام ماء الورد وزيت بذور الورد في أنظمة التجميل ، لكن هل تعلم أن زهور الورد يمكن أن تساعدك على تحقيق أهداف جسمك من خلال إنقاص وزنك؟ ، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv."

مشروب الورد هو أحد أفضل أنواع شاي الأعشاب التي تضيفها إلى نظامك الغذائي اليومي، إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، ومع ذلك ، فهذه ليست الفائدة الصحية الوحيدة للمشروب. كما أنه يساعد على تحسين صحة الجلد والشعر بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيه ، كما أنه مفيد للهضم أيضًا، ومزيل للتوتر ومُحسِّن للمزاج لأن رائحة الورد توصف بأن يكون لها هذا التأثير على أذهاننا.

بعض فوائد فقدان الوزن من مشروب الورد التي يجب أن تعرفها:



يحارب الالتهابات:

يحتوي الورد على خصائص مضادة للالتهابات ، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، أشارت الأبحاث مرارًا وتكرارًا إلى وجود صلة بين الالتهاب وزيادة الوزن ، وبالتالي فإن مشروب الورد قد يزيد من فقدان الوزن.

يكبح الجوع الآلام:

يمكن تناول مشروب الورد كبديل صحي خالٍ من الكافيين للقهوة أو الشاي ، للحد من آلام الجوع وتعزيز فقدان الوزن .

يعزز الهضم:

من المعروف أن الورد يعزز القوى الهضمية للجسم والجهاز الهضمي الصحي هو المفتاح لفقدان الوزن بشكل فعال، قد يساعد الورد البكتيريا الجيدة على النمو في الجهاز الهضمي ، وقد استخدم كعلاج عشبي للإمساك والإسهال.

يساعد في إزالة السموم:

قد يساعد مشروب الورد في الوقاية من التهابات المسالك البولية بسبب خصائصه في التخلص من السموم ومدر للبول.

يقوي المناعة:

لإنقاص الوزن بطريقة صحية ، من الضروري أن تكون خاليًا من الأمراض أولاً ، وقد يساعدك شاي الورد على محاربة الالتهابات ، نظرًا لوجود فيتامين سي فيه.

كيفية صنع مشروب الورد العضوي في المنزل



هناك عدة طرق لصنع مشروب الورد ، اعتمادًا على الطريقة التي ترغب في شربه بها. يمكنك شراء بتلات الورد المجففة وإضافتها إلى مسحوق الشاي الذي تختاره ، أو يمكنك الحصول على بتلات الورد الطازجة وغليها بالماء لتحضير المشروب، لصنع شاي الورد من بتلات الورد الطازجة ، ستحتاج على الأقل إلى كوب مليء بتلات خالية من المبيدات، نظف البتلات جيدًا بوضعها تحت الماء الجاري، ثم ضعهم في قدر عميق القاع واملأ بثلاثة أكواب من الماء، دع الماء مع البتلات يغلي لمدة خمس دقائق ثم أزله من اللهب، صفي الماء في أكواب وأضف إليه المحليات التي تختارها.