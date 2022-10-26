تفاصيل وأماكن الأمطار اليوم بكافة أنحاء الجمهورية بعد حالة عدم الاستقرار

كتب - محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناه ووسط وشمال سيناء والوجه البحرى.

كما تستمر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والفرصة مهيأة أيضا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.