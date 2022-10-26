اليوم السابع
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تعرف على كيفية استدعاء سيارات الإغاثة والأوناش أثناء الأمطار.. انفوجراف

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:56 م
تعرف على كيفية استدعاء سيارات الإغاثة والأوناش أثناء الأمطار.. انفوجراف انفو جراف
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز انفوجراف تعليمات الداخلية للمواطنين أثناء سوء الأحوال الجوية، وانطلاقاً من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، لاسيما فى المواقف الطارئة.. فقد قام رجال الشرطة بمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات، حيث تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين.. وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.
 
   
وقامت الأجهزة الأمنية بتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق فى المحافظات التى تعرضت لموجة الأمطار، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.. إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية.. إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.
 
    
كما تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار.. وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة.
   
 
ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين.. الأمر الذى لاقى استحساناً ورضاء المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.
 
 
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انفوجراف 

 


المطر

سوء الاحوال الجوية

الداخلية

انفوجراف



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