اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد توجيهات الرئيس.. خبير بترول: قرارات الحكومة تستجيب لتوجيهات الرئيس بعدم تحمل المواطن أعباء إضافية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:00 م
بعد توجيهات الرئيس.. خبير بترول: قرارات الحكومة تستجيب لتوجيهات الرئيس بعدم تحمل المواطن أعباء إضافية الدكتور مهندس أحمد سلطان
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مهندس أحمد سلطان نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة ومتخصص في شئون النفط والطاقة، أن قرارات الحكومة اليوم والمتمثلة فى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه وعلاوة 300 جنيه للعاملين في الدولة وعدم زيادة سعر الكهرباء حتى يوينو 2023 قرارات هامة وتستجيب لاحتياجات الناس، وتأتى وفي وقت يعاني فيه العالم من تداعيات خطيرة في شتي مجالات الحياة من ارتفاع في مستويات الأسعار الطاقة وغيرها.
 
وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة والمتخصص في شئون النفط والطاقة نجد الحكومة المصرية تستجيب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدم تحمل المواطن المصري أي أعباء إضافية وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلي تثبيت أسعار الكهرباء ومؤخراً شاهدنا ثبات أسعار الوقود وهنا يجب الإشادة بتلك القرارات التي تراعي الجانب الاجتماعي وحزمة جديدة تصب في مصلحة المواطن المصري والتي تم مناقشة محاورها في المؤتمر الاقتصادي.
 

الحكومة

قرارات مجلس الوزراء

الكهرباء

الأجور

الطاقة



الموضوعات المتعلقة

أمين اتحاد العمال: زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس اهتمام الدولة بدعم المواطنين

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:22 م

نائب رئيس اتحاد العمال: زيادة الحد الأدنى للأجور أول نتائج المؤتمر الاقتصادى

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:18 م

بناء على تكليفات الرئيس السيسى.. الحكومة تعلن حزمة حماية اجتماعية جديدة.. علاوة استثنائية 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.. ورفع الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه.. وزيادة الإعفاء الضريبى لـ30 ألفا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة