بعد توجيهات الرئيس.. خبير بترول: قرارات الحكومة تستجيب لتوجيهات الرئيس بعدم تحمل المواطن أعباء إضافية

كتبت -مروة الغول

قال الدكتور مهندس أحمد سلطان نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة ومتخصص في شئون النفط والطاقة، أن قرارات الحكومة اليوم والمتمثلة فى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه وعلاوة 300 جنيه للعاملين في الدولة وعدم زيادة سعر الكهرباء حتى يوينو 2023 قرارات هامة وتستجيب لاحتياجات الناس، وتأتى وفي وقت يعاني فيه العالم من تداعيات خطيرة في شتي مجالات الحياة من ارتفاع في مستويات الأسعار الطاقة وغيرها.

وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة والمتخصص في شئون النفط والطاقة نجد الحكومة المصرية تستجيب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدم تحمل المواطن المصري أي أعباء إضافية وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلي تثبيت أسعار الكهرباء ومؤخراً شاهدنا ثبات أسعار الوقود وهنا يجب الإشادة بتلك القرارات التي تراعي الجانب الاجتماعي وحزمة جديدة تصب في مصلحة المواطن المصري والتي تم مناقشة محاورها في المؤتمر الاقتصادي.