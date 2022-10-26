انطلاق بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية 6 فبراير

كتب محمد أبو عوض

ينظم نادي الفجيرة للرماية، بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتقام البطولة في جبال مدينة دبا بإمارة الفجيرة في الفترة من 6-11 فبراير 2023، وتقدم البطولة جوائز نقدية وعينية تتجاوز 300 ألف دولار أمريكي تنقسم لأربع فئات: الفئة المفتوحة ومسابقة السيدات والناشئين والكبار.

كما تتميز هذه البطولة النوعية بنظامها الذي يحاكي تجربة الصيد حيث أنها غير أولمبية، وتهدف إلى تحقيق المتعة والمنافسة لعشاق الصيد، وتختلف عن الصيد الحقيقي لكونها تستخدم الأطباق (الصحون) الخاصة الصديقة للبيئة ، وهي تناسب كافة الأعمار والفئات.

وتستهدف البطولة الرماة من مختلف دول العالم، وتوفر العديد من المسابقات المصاحبة للمنافسات الرئيسية في البطولة لمنح الفرصة للمبتدئين والهواة للفوز بجوائز عينية فورية خلال مشاركتهم في البطولة، وتنقسم أيام البطولة إلى 3 أيام تدريب وحفل افتتاح يليه 3 أيام للبطولة الأساسية ثم إعلان الفائزين المتأهلين في جميع الفئات.