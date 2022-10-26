الغرفة الهندسية: تدريب 45 شركة صغيرة ومتوسطة على التصدير

كتب إسلام سعيد

قامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس بالاتفاق مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي "giz” بهدف تقديم استشارات فنية وبرامج تدريب لشركات الصناعات الهندسية بقطاعاتها المختلفة ومساعدتها في التصدير والتسويق لمنتجاتها.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنه بموجب هذا التعاون تم الاتفاق مع الوكالة الالمانية على اختيار 45 شركة لتدريبها على رفع كفاءة جودة منتجاتها وتقديم الخدمات التسويقية لها.

وعقدت الوكالة الالمانية للتنمية ندوة بعنوان مشروع ازدهار بمشاركة مجتمع رجال الأعمال بالاسكندرية وممثلي القطاع الصناعي شارك فيه المهندس محمد البودي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية وكامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وقال انائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أنه تم الاتفاق خلال ندوة إزدهارعلى تدريب 25 شركة بمحافظة الأسكندرىة صغيرة ومتوسطة من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ جولات داخل عدد من المصانع للتعرف على احتياجاتهم بهدف تقديم الخدمات لهم وتم الاستعانة بخبراء متخصصين في مجالات التسويق والتدريب والجودة لمساعدة هذه المصانع في رفع كفاءة العمالة البشرية وكذلك جودة منتجات هذه المصانع وذلك من خلال الوكالة الالمانية للتنمية giz .

وأضاف المستشار عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية أنه تم الاتفاق مع الوكالة الالمانية على ان يكون تدريب الشركات على مرحلتين على أن تشمل المرحلة الأولى 25 شركة في مدن الاسكندرية ثم المرحلة الثانية التي تشمل 20 شركة فى مناطق صناعية أخرى.