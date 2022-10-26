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الرئيس العراقى يبحث مشاركة بلاده في مؤتمر cop27 بمدينة شرم الشيخ

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:35 م
الرئيس العراقى يبحث مشاركة بلاده في مؤتمر cop27 بمدينة شرم الشيخ الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد
كتب أحمد جمعة

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استقبل الرئيس العراقى الدكتور عبد اللطيف رشيد، الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية فؤاد حسين.

وقدّم الوزير العراقى التهاني والتبريكات إلى الدكتور عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنياً التوفيق والسداد في مهام عمله لتلبية تطلعات المواطنين العراقيين، فيما أعرب الرئيس العراقى عن شكره وتقديره على التهاني والمشاعر الطيبة

وجرى خلال اللقاء بحث مشاركة العراق في القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر مطلع الشهر المقبل، وكذلك في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر "كوب 27" والمزمع انطلاقها مطلع الشهر المقبل أيضا.

وأكد الرئيس العراقى أهمية أن يأخذ العراق دوره المحوري المهم، بما يعزز المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وبلدانها ويدعم التواصل والتعاون البناء والحوار.

 

 


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