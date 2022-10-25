5 أعراض لارتفاع ضغط الدم ..أبرزها ألم فى الصدر والصداع

كتبت ميرفت رشاد

يعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية كبيرة لا يدركها معظم الناس لأنه غالبًا لا توجد علامات تحذيرية ، ولكن إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تتسبب الحالة في مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وغير ذلك، وإذا كان ارتفاع ضغط الدم خطيرًا وشديدًا ، فقد تظهر بعض الأعراض لدى الأفراد، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 ألم في الصدر

ألم الصدر هو عرض من المحتمل أن يحدث مع أو بدون أعراض أخرى أثناء أزمة ارتفاع ضغط الدم،ومع ذلك ، في معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ، لا يعتبر هذا من الأعراض الشائعة خلال الأوقات الروتينية، ومن المرجح أن يحدث ألم الصدر مع ارتفاع شديد في ضغط الدم خاصة عندما يكون الشخص مصابًا بنوبة قلبية .





2 صعوبة التنفس



إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس ، فقد يكون لديك نوع معين من ارتفاع ضغط الدم وفقا Mayo Clinic ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو نوع من ارتفاع ضغط الدم يؤثر على الشرايين في الرئتين والجانب الأيمن من القلب.





3 الصداع



يمكن أن يحدث الصداع بسبب ارتفاع ضغط الدم الشديد الذي يعد جزءًا من أزمات ارتفاع ضغط الدم ويجب اعتباره حالة طبية طارئة، عند حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن يسبب ضغطًا زائدًا على الدماغ ، غالبًا ما يؤدي إلى تسرب الدم من الأوعية الدموية في الدماغ ، ويميل هذا الصداع إلى أن يكون نابضًا بطبيعته وقد يزداد سوءًا مع الأنشطة المجهدة .





4 ارتباك ودوخة



"الارتباك ، والدوخة ، والدوار ، والنوبات المرضية - على غرار الصداع ، قد يؤدي الضغط على الدماغ والتدفق غير الطبيعي للدم إلى الدماغ إلى أعراض مرتبطة بالدماغ أثناء أزمات ارتفاع ضغط الدم أو عند ضعف السيطرة على ضغط الدم، قد يصاب بعض الأشخاص بسكتة دماغية أو نزيف في الدماغ بسبب ارتفاع ضغط الدم حيث قد تصبح هذه الأعراض أكثر بروزًا وتزداد سوءًا .





5 مشاكل في الرؤية أو الكلام



البعض يشير إلى أن الضغط الميكانيكي على جدران الأوعية الدموية من المحتمل أن يؤدي إلى ضغط أو تلف الأوعية الدموية والأعصاب، نتيجة لذلك ، قد يواجه الأفراد صعوبة في التحدث أو قد يعانون من اضطرابات في الرؤية أثناء حالة الطوارئ لارتفاع ضغط الدم.