وفاة مفتى الجمهورية التونسى عثمان بطيخ عن عمر يناهز 81 عاما

وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد "أنس بن مالك" في ضاحية قرطاج بالعاصمة التونسية، ليواري الجثمان الثري بمقابر "الجلاز" .

والمفتي الراحل من مواليد 17 أبريل عام 1941 بتونس العاصمة، وتلقى تعليمه الإبتدائي بالمدرسة الإبتدائية العربية الفرنسية بتونس، والتحق بالتعليم الشرعي بجامع صاحب الطابع، ثم بالمعهد الثانوي "أبن خلدون"، حيث حصل على شهادة الأهلية ثم التحصيل ثم بدأ تعليمه العالي بالمدرسة العليا للحقوق التونسية، وخرج منها بإجازة أساسية للحقوق، ليعمل الشيخ عثمان بطيخ قاضيا عدليا بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وواصل الراحل دراسته بكلية الشريعة وأصول الدين التي تخرج منها حاملا للإجازة الأساسية في الشريعة ثم الدكتوراة، ودرس الفقه المقارن والسياسات الشرعية بالكلية ذاتها.