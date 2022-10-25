ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح 118816 طنا

دمياط - معتز الشربيني

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20110 أطنان تشمل: 4500 طن يوريا و6700 طن أسمنت و8910 أطنان بضاعة متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 70834 طنا تشمل : 25537 طن قمح و13300 طن ذرة و5914 طن خردة و10891 طن حديد و94 طن حمص و9660 طن سكر و1684 طن خشب زان و1991 طن زيت طعام و1385 طن عدس و378 طن بسلة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 683 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 832 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3893 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118816 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 180064 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2572 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4193 شاحنة.