محافظ سوهاج يعقد اجتماع لمناقشة تنفيذ مقترحات إطلاق حزمة من القرارات التحفيزية للصناعة

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة كتاب وزارة التنمية المحلية الدورى رقم 165 لسنة 2022م، بشأن متابعة تنفيذ مقترحات إطلاق حزمة من القرارات التحفيزية في مجال الصناعة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإدارة التنمية، ومركز المعلومات بالمحافظة، وجمعية المستثمرين بحى الكوثر، وعدد من المستثمرين.

أكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالمقرات الخاصة بالاستثمار، والعمل على تطويرها بما يليق بالشكل الحضاري للمحافظة أمام المستثمرين، موجها بإعداد المقترحات والمعوقات التي تواجه منظومة الاستثمار داخل سوهاج، لتقديم الدعم المناسب لرجال الأعمال والمستثمرين، والعمل على تعزيز إجراءات دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير احتياجاتها من مستلزمات الانتاج، وايجاد الحلول الناجزة لكافة المعوقات.

وأشار المحافظ إلى قيام الجامعة بدورها العلمى خلال المرحلة القادمة في إعداد استراتيجية الصناعة لمحافظة سوهاج؛ لتكون جزءا أساسيا من استراتيجية الصناعة المصرية، على أن تتضمن مستهدفات إنتاج مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، والتي يتم إنتاجها داخل مصر لتلبية احتياجات الصناعة والاستغناء عن الاستيراد.

واستعرض الاجتماع المقترحات التحفيزية لقطاع الصناعة ومنها " العمل على تنمية قدرات المنتج " الصناعي، والزراعي"، ورفع مستوى جودة المنتج عموما؛ ليكون قادرا على المنافسة بالأسواق الخارجية، من خلال البحث العلمي وتطبيقاته، وكذلك العمل على إنشاء مكتب تابع للمحافظة بالهيئة العامة للاستثمار، وفرع الهيئة بالمحافظة، لتلقي شكاوى المستثمرين والتفويض بالقرار للبت في طلباتهم، وحل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين.