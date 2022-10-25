محافظ القاهرة يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار بعدة أحياء

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددًا من أحياء العاصمة لمتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار ، مؤكدا أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى كل أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس.

وشدد محافظ القاهرة على المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.