محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام الصين تعزيز التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، يانغ يي القنصل العام الصيني بالإسكندرية، والقنصل جين هوي، ودو تشنغ الملحق القنصلي، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، في إطار استضافة مصر لقمه المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

في البداية؛ رحب المحافظ بالحضور، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى التعاون المشترك الذي يجمع بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.

من جانبه؛ أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية أن العلاقات بين مصر والصين بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كافة المجالات، وأشار إلى الحرص على زيادة التعاون والعلاقات بين الجانبين خاصة في مجال الطاقه المتجددة والهيدروجين الأخضر.