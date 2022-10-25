محافظة الجيزة تنظم ورشة للتوعية بمرض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كتبت - مرام محمد

عقدت محافظة الجيزة، ورشة عمل تحت عنوان "الكشف المبكر عن اضطراب فرط الحركة "، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، ورشة العمل، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع إحدى الجمعيات، حيث أشارت إلى أن الورشة استهدفت تدريب مديرى الوحدات الفرعية لحماية الطفل بالجيزة على طرق الكشف المبكر عن ذوى الإعاقة، وكذلك فرط الحركة وتشتت الانتباه والعمل على زيادة وعى الأمهات لأعراض هذا المرض التى تظهر على أطفالهم خاصة فى المراحل الأولية لالتحاق الطفل بالمدرسة.

وأضافت أن الورشة تناولت تداعيات إصابة الطفل باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD وتأثير ذلك على الأسرة ككل وكيفية احتوائه والتعامل الأمثل له والبدء فى مرحلة العلاج.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أن ورشة العمل أجابت على العديد من التساؤلات المتعلقة بسبل التعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مع تقديم المساعدة على فهم بعض التوجهات العلاجية والإرشادية والتغذية الصحيحة لهؤلاء الأطفال مما يسهم في التحسن السريع لهذه الحالات وعدم تفاقمها.

حضر الورشة، هبة الله زكريا مدير الطفولة والأمومة بالمحافظة، ونيرمين زكريا مدير وحدة السكان بالمحافظة.