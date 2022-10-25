ماس كهربائى بجهاز التكييف وراء اندلاع حريق بفيلا فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لفيلا اشتعل بها حريق في الهرم، لحصر التلفيات التي لحقت بها، وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي بجهاز تكييف، أدى إلاى اندلاع الحريق دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة حدائق الأهرام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.