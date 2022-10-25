لم يستحم منذ 50 عاماً خوفا من المرض.. وفاة إيراني بعد شهر من استحمامه

وكالات

قالت وسائل إعلام، إن شخصا اشتهر بـ"الرجل الأكثر قذارة في العالم"، توفى عن عمر يناهز 94 عام، بعد امتناعه عن الاستحمام منذ أكثر من نصف قرن.

الرجل المتوفى يدعى "عمو حاجي"، أمضى حياته عازبًا، وتوفي في قرية دجكة بمحافظة فارس جنوبي إيران.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن الرجل كان يتفادى الاستحمام، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إصابته بالمرض، حسب اعتقاداته.

وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية الى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان «الحياة الغريبة لعمو حاجي».

الرجل اشتهر بعد إعداد وثائقي عنه بعنوان "الحياة الغريبة لعمو حاجي" عام 2013.

وكان الرجل، الذي يعيش في محافظة فارس جنوبي إيران، تجنب محاولات سابقة من قبل القرويين لتنظيفه.

لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إن عمو حاجي استسلم أخيراً للضغوط واستحم قبل بضعة أشهر.

وبحسب وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، فقد مرض بعد ذلك بوقت قصير وتوفي يوم الأحد الماضي.



الرجل الذي لم يستحم