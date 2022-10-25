كلية الآداب بسوهاج تحتفل باستقبال 1500 طالب جديد وتكرم الأوائل.. صور

وفى كلمته هنأ رئيس الجامعة الطلاب ببداية العام الدراسى الجديد 2022 / 2023، مثمناً دور كلية الآداب وأهميتها بين كليات الجامعة، خاصة أنها تمتلك حزمة من البرامج الجديدة المطلوبة لسوق العمل، والمتوافقة مع ظاهرة التحول الرقمى، مؤكداً دعم إدارة الجامعة الدائم للكلية و لكل كليات الجامعة سواء دعم لوجستي أو مادي، إلى جانب دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم إعفائهم من الرسوم الدراسية ورسوم المقررات الدراسية وأيضاً السكن الجامعي، متمنياً لجميع الطلاب عاماً دراسياً موفقاً.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الناصر يس عن سعادته لوجوده في بيته الأول كلية الآداب، والتي قامت بتخريج قامات علمية في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية والتي لها مكانتها محلياً وعالمياً، وأيضاً الكلية التي انبثق منها كليات كانت في الماضي أقسام بها مثل كليتي الآثار والألسن، داعياً الطلاب بالفخر والاعتزاز لانتسابهم لكلية هي جامعة قائمة بذاتها داخل الجامعة الأم.

واشار الدكتور محمد توفيق إلى أن الكلية احتفلت باستقبال 1500 طالب وطالبة، مؤكداً ان كلية الآداب من أعرق كليات الجامعة وأقدمها، وأكثرها تنوعاً حيث تضم 18 قسم تدرس جميع العلوم الإنسانية لأكثر من 10 الاف طالب وطالبة، منهم 74 من ذوى الهمم.

وأضاف الدكتور محمود مراد أن الكلية تزخر بالعديد من الشعب والبرامج الجديدة التي تؤهل طلابها ليصبحوا كوادر متميزة في تخصصاتها المختلفة، مناشداً الطلاب المحافظة على النظام داخل الكلية، والاهتمام بالمشاركة في الأنشطة الطلابية، والتسلح بالعلم والمعرفة لمسايرة متطلبات العصر.

وفى نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة وعميد الكلية أوائل الأقسام من الطلاب والطالبات ومنحهم شهادات التقدير، كما اشتمل الحفل على عدة فقرات فنية واستعراضية.