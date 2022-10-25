فلاديمير بوتين: التحديات الجديدة أمام روسيا جدية وهامة

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التحديات الجديدة أمام بلاده جدية وهامة، مشيرًا إلى أن هذا يتعلق بعمل كل من السلطات العسكرية والأمنية والمكون المدني.

وقال بوتين - في اجتماع مع المجلس التنسيقي الحكومي اليوم الثلاثاء - : "الآن هناك تحديات جديدة، وهي خطيرة وهامة، وهذا ينطبق على عمل وكالات إنفاذ القانون والسلطات العسكرية والمدنية ووزارة الدفاع وعلى المكون المدني بأكمله".

وأضاف الرئيس الروسي: "أطلب من الجميع توجيه اهتمامهم إلى العمل الهادف، لأننا إذا عملنا في إطار الإجراءات البيروقراطية، فلن نحصل على النتيجة المرجوة في أي اتجاه"، لافتًا إلى أن إنشاء المجلس التنسيقي الحكومي يهدف أساسًا إلى حل جميع القضايا بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مؤخرًا مرسومًا بإنشاء مجلس تنسيقي تابع لمجلس الوزراء من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية والقوات والتشكيلات والهيئات العسكرية الأخرى.

من ناحية أخرى، أعلن بوتين، استعداده لبحث فكرة رئيس غينيا بيساو، أومارو شيسوكو إمبالو، بشأن بيع سفن ومروحيات روسية.

وقال بوتين - خلال لقاء مع إمبالو في موسكو، بحسب بيان للكرملين اليوم - : "حسنًا، سنبحث كل هذا"، مضيفًا : "نحن مستعدون لمناقشة فكرة بيعكم سفن ومروحيات روسية".

وأضاف البيان: "أن الرئيسين تطرقا إلى موضوع أوكرانيا، حيث أعرب رئيس غينيا عن أمله باستئناف الحوار بين موسكو وكييف".

وقال إمبالو، في هذا الصدد، بحسب البيان: "نعتقد ونأمل بأن نكون قادرين على إيجاد طريقة نتمكن خلالها من إعادة الحوار بين الدولتين الشقيقتين"، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى مناقشة القضايا الأمنية في غرب أفريقيا.

وشدد على أن روسيا وغينيا بيساو شريكان، مضيفًا : "ربما تكون روسيا قادرة على تزويدنا بالسفن والفرقاطات والمروحيات، وبعد ذلك سنرى كيف يمكننا دفع ثمن هذه الفرقاطات".