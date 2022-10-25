غيوم كثيفة تنتشر فى سماء القليوبية والمحافظة تعلن حالة الطوارئ.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، صباح اليوم الأحد، انتشار مكثف للغيوم بسماء المحافظة، وصاحب ذلك في الساعات الاولي من الصباح أمطارا طفيفة على بعض الأنحاء، والتي لم تؤثر سلبا على سير الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، وكذلك لم تسبب أية أضرار، وذلك في ظل رفع حالة الطوارئ التي أعلنها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استعدادا لاستقبال الأمطار في فصل الشتاء.

ومن ناحيته أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة استعدت لموسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية، الصادرة في هذا الشأن، وذلك خلال ترؤسه للاجتماع الموسع مع كافة القطاعات الخدمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال فصل الشتاء، لضمان الاستقرار على مستوى المحافظة أثناء سقوط الأمطار وانتظام الحالة المرورية دون معوقات.

وأكد محافظ القليوبية، إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، لمواجهة أي تداعيات مُحتملة قد تترتب عن هطول أمطار غزيرة، بالإضافة إلى العمل وفقاً لخطة مُحددة تُساهم في الحد من آثار موجات الطقس السيئ، حيث وجه تعليماته إلى الوحدات المحلية والقروية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكُد من جاهزيتها، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات، والتأكُد من سلامة جميع أعمدة الإنارة على مستوى المحافظة، علاوة على أهمية يقظة جميع الأجهزة والاستعداد الدائم لمواجهة أي خطر تتعرض له المحافظة، مُشدداً على ضرورة العمل الجماعي وتكاتف الجهود والتواصل المستمر وتبليغ غرف العمليات بالأحداث، وسرعة الأداء في مواجهة مثل هذه الأزمات في حالة وقوعها.

وشدد "المحافظ"، على ضرورة جاهزية مركز الإغاثة والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، للتعامل السريع في حال حدوث انهيارات للمباني أو المنازل جراء سقوط الأمطار الغزيرة، وتنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير الاحتياجات المطلوبة من السلع، واستعداد مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة لاستقبال أي حالات في حال وقوع أي أزمات، بالإضافة إلى متابعة جميع بالوعات الأمطار ومطابق الصرف بنطاق المحافظة وتطهيرها من أي عوائق أو أتربة، استعداداً لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة بناء على توقعات من هيئة الأرصاد الجوية، علاوة على التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات للمياه الناتجة عن هطول الأمطار حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركز ودعم فرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه "الهجان"، رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني حيال وجود أي طارئ وسرعة التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تيسيراً وحفاظاً على سلامة المواطنين وعدم تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى استمرار متابعة أعمال تطهير بالوعات الأمطار أولاً بأول، للتأكُد من قيامها بتصريف أية كمية متوقعة من الأمطار، موجهاً مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، باستنفار كامل للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه، وتبليغ الوحدات المحلية والتنسيق والمتابعة مع الشكاوى حتى الانتهاء من أسباب الشكوى وتبليغ الشاكي بذلك، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية، مُشيراً بأن المحافظة قد خصصت أرقاماً للإبلاغ عن أي شكوى من خلال غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114)، أو الأرقام الأرضي(٠١٣٣٢٢٢٩٧٩& ٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو التواصل عن طريق رسائل واتس آب على الرقم (01119992624).



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الغيوم-تغطي-سماء-محافظة-القليوبية



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