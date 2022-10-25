ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت السيارات فى الدقهلية

فريق المحافظات

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية مصنعا غير مرخص لتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بدون ترخيص، بناحية مركز طلخا.

جاء ذلك خلال حملة برئاسة سامي إبراهيم، وعضوية مصطفى عوض، من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وأحمد الدسوقي، بجهاز حماية المستهلك، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث تموين القاهرة، والقوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.

وتم ضبط مصنع ناحية مركز طلخا غير مرخص، لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الأسواق، وإعادة طرحها في عبوات تستخدم علامات تجارية غير حقيقية، مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم التحفظ على 3750 لتر زيت سيارات معبأة داخل تنكات، و8062 لتر منتج نهائي معبأ داخل جراكن، و30000 عبوة فارغة، و5000 استيكر، و100000 غطاء لزوم التعبئة، وماكينة برشمه لزوم التعبئة، وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وضبطت الحملة مخزن بذات الناحية بداخله 6 أطنان أسمدة يوريا خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها، وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار الحملات الرقابية للتصدي لكافة الممارسات السلبية بالأسواق، لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الرقابة التموينية بالمديرية في مجال تطبيق القانون، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.