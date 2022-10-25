صورة اليوم.. طفل أجنبى يتابع كسوف الشمس بمعابد الكرنك

الأقصر - أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" طفلا أجنبيا خلال متابعة ظاهرة كسوف الشمس، حيث شهد زوار معابد الكرنك، اليوم الثلاثاء، ظاهرة كسوف الشمس، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بجامعة حلوان، حيث شاركت الوزارة فى رصد ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس والتى تشهدها البلاد ظهر اليوم، وذلك بالساحة الأمامية بمعبد الكرنك.

وصرح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المعهد وفر عددا من التليسكوبات والنظارات لزائرى المعبد من المصريين والأجانب حتى يتسنى لهم الاستمتاع برصد هذه الظاهرة الفلكية النادرة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى، أن مشاركة الوزارة اليوم فى رصد هذه الظاهرة، يعكس مدى التعاون بين كل جهات الدولة، كما ساهم فى الوقت ذاته من تمكين السائحين بالاستمتاع بظاهرة فلكية نادرة من قلب أحد نوادر العمارة المصرية وهى معابد الكرنك.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار إنه شارك بحضور هذه الظاهرة ما يقرب من 1000 سائح، حيث قام المعهد القزمي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتوفير التلسكوبات والنظارات الخاصة له، مضيفا أن السائحين أعربوا عن مدى سعادتهم بالمشاركة في رصد هذه الظاهرة.