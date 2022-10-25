سفير مصر لدى رام الله يستقبل وفداً من المركز الفلسطينى للبحوث والدراسات

كتب أحمد جمعة

استقبل السفير إيهاب سليمان سفير جمهورية مصر العربية في دولة فلسطين وفداً من المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات ضم رئيس المركز د. محمد المصري، والمستشارة الاستراتيجية للمركز إيمان رضوان، ومدير عام المركز تهاني المدهون، ومدير وحدة الشؤون الإدارية والعلاقات العامة أ. ابراهيم الطلاع.

وقدم د. المصري التهاني للسفير لمصرى بمناسبة تسلمه لمهامه ممثلاً لجمهورية مصر العربية في دولة فلسطين، كذلك عبر عن اعتزازه بالدور التي تلعبه مصر في دعم الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وعملها الدائم على اعادة اللحمة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. ووضع سعادة السفير في صورة الأوضاع السياسية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حالة قتل وحصار التي تقوم به دولة الاحتلال.

ورحب السفير ايهاب سليمان بزيارة وفد مركز الدراسات الاستراتيجية، وأكد على موقف مصر الدائم والداعم للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في حقه بالحرية والاستقلال ونيل دولته المستقلة علي حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وأكد بأن مصر ستستمر بالعمل وبذل كل الجهود من أجل استعادة وحدة الصف الفلسطيني.

كذلك تحدث السفير عما يجري في العالم من تحولات أثرت وستؤثر على منطقتنا، الأمر الذي يتطلب منا أن نأخذ هذه التحولات بعين الاعتبار ونبقى مستعدين للدفاع عن قضايانا، كذلك أكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

كما أشاد السفير المصري بأنشطة المركز الذي حصل عدد من الباحثين والخبراء التابعين له علي درجات علمية من مصر، متمنياً استمرار التعاون المثمر بين المركز والمراكز والمؤسسات العلمية المناظره له في جمهورية مصر العربية.

في النهاية، أكد السفير المصري علي دعم مصر الدائم للأشقاء في فلسطين وانفتاح مصر وشعبها علي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والبناء علي العلاقات التاريخية والطويلة بين الشعبين.