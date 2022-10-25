رغم فوز سوناك.. 400 ألف بريطانى يصوتون على عريضة "الإندبندنت" لإجراء انتخابات عامة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن 202 من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين أيدوا ريشي سوناك ليكون رئيس الوزراء البريطانى المقبل - لكن ما يقرب من 400 ألف من قراء الصحيفة شاركوا فى عريضة تطالب بالإدلاء بآرائهم في رئيس الوزراء فى شكل انتخابات عامة.

وفي أقل من أسبوع، قدم أكثر من 390 ألف شخص أسمائهم في عريضة قدمتها صحيفة "الإندبندنت" تقول إن الوقت قد حان للناخبين ليقرروا من يجب أن يحكم البلاد.

وعين المستشار السابق زعيما لحزب المحافظين يوم الاثنين بعد أن حصل على دعم غالبية نواب حزب المحافظين ، وانسحب منافسيه بوريس جونسون وبيني موردونت من السباق.

وكلف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب المحافظين الجديد، ريشي سوناك، رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونشر مسئولون ملكيون صورا تظهر الملك مع سوناك وهما يتصافحان بقصر باكنجهام خلال جلسة تضفي الطابع الرسمي على تعيين سوناك، بعدما قدمت ليز تراس في وقت سابق من اليوم استقالتها، لتصبح بذلك صاحبة أقصر فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث دامت فترة حكمها 45 يوما فقط، وفقا لما ذكره تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفاز وزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، بزعامة حزب المحافظين، عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة، بيني موردونت، من السباق الانتخابي في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لتراس.‏

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطاني من أصول آسيوية.‏

واستبعد سوناك إجراء انتخابات بسرعة بعد الإعلان عن أنه سيصبح ثاني نائب محافظ يحصل على مفاتيح المنصب منذ آخر تصويت على مستوى البلاد في عام 2019 ، بعد السباق الذي أصبح في النهاية تتويجًا يعتمد فقط على ترشيحات نواب حزب المحافظين.

وقال سايمون هور، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ، إن أحزاب المعارضة "تريد دائمًا إجراء انتخابات" ، لكن سوناك استبعدها.

ونُقل عن أحد النواب قوله إن سوناك "أوضح أنه سيذهب [إلى صناديق الاقتراع] في غضون عامين" ، بينما قال آخر إنه "أوضح أن الطريق ما زال طويلاً للانتخابات المقبلة".