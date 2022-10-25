اليوم السابع
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حملات للكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:00 ص
حملات للكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب ـ مدحت وهبة

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يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، بالتعاون مع الجهات المعنية طوال فترة الدراسة.
 
ويتلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة، وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد استعرضت تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 699 سائقا خلال أول أسبوع من العام الدراسى الحالى 2022/2023، بالعديد من المحافظات المختلفة.
 
وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.
 
وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.
 
وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة.

التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

تعاطى المخدرات

اضرار الإدمان

المتحدة للخدمات الإعلامية



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