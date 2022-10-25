جامعة المنوفية تتقدم فى تصنيف US News الأمريكى

فريق المحافظات

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة حققت تقدما كبيرا فى تصنيف US News الأمريكى، موضحًا أن القائمة شهدت ظهور جامعة المنوفية ضمن أفضل 1000جامعة على مستوى العالم، حيث قفزت جامعة المنوفية 256 مركزا دوليا، ما يعد إنجازا كبيرا للجامعة على خريطة التصنيف الدولى.

وأكد رئيس الجامعة، أن التقدم فى التصنيفات العالمية يأتى نتيجة تطبيق سياسات تعليمية تهدف إلى التطوير على كافة المستويات، وإدخال أنظمة تعليمية وبرامج دراسية بمعايير دولية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمى وزيادة نشرها باسم الجامعة فى الدوريات العلمية الدولية، موجها الشكر لجميع أبناء الجامعة الذين ساهموا فى تحقيق هذا التقدم والجهود التى بذلت للإرتقاء باسم الجامعة.