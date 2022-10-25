اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:20 ص
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تغير المناخ يتسبب فى خسائر اقتصادية بـ145 مليار يورو بالاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:00 ص
تغير المناخ يتسبب فى خسائر اقتصادية بـ145 مليار يورو بالاتحاد الأوروبى تغير المناخ
فاطمة شوقى

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نشر مكتب الإحصاء الأوروبى (يوروستات) بيانات عن الآثار الاقتصادية لتغير المناخ فى دول الاتحاد الأوروبى، وأكد فى تقرير له أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 145 مليار يورو بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن تغير المناخ خلال العقد الماضي.

وبالتالى، على الرغم من أن تغير المناخ يتسبب فى سوء الأحوال الجوية، إلا أن هذا الوضع أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، حيث تسببت الظروف الجوية السيئة بسبب تغير المناخ، بما فى ذلك موجات الحرارة والفيضانات والعواصف، فى خسائر اقتصادية تجاوزت 145 مليار يورو بين عامى 2011 و2020.

من ناحية أخرى، بلغ متوسط الخسارة الاقتصادية المرتبطة بالمناخ للفرد فى دول الاتحاد الأوروبى 27 يورو فى عام 2020، خلال هذه الفترة، تم تسجيل أكبر الخسائر الاقتصادية للفرد فيما يتعلق بتغير المناخ فى اليونان.

يبلغ نصيب الفرد من الخسائر الاقتصادية 90.6 يورو فى اليونان، 62.05 يورو فى فرنسا، 42.16 يورو فى أيرلندا، 41.45 يورو فى إيطاليا، 32.68 يورو فى بلجيكا، 21.68 يورو فى لوكسمبورج وفى ألمانيا 20.73 يورو.

تم تسجيل أدنى خسائر اقتصادية للفرد فى بلغاريا عند 0.69 يورو، وسلوفينيا عند 3.65 يورو، وسلوفاكيا عند 4.10 يورو والسويد عند 6.07 يورو.


الاتحاد الاوروبى

تغير المناخ

الظروف الجوية

الخسائر الاقتصادية



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