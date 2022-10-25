تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى:

- الثلاثاء 25 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

- الأربعاء 26 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

- الخميس 27 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة

- الجمعة 28 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة

- السبت 29 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة