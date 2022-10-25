المرور يبدأ غلق الطريق السياحي لمدة أسبوع بسبب أعمال التطوير

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت إدارة المرور، صباح اليوم الثلاثاء في إجراء عملية غلق جزئي للطريق السياحي بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب من بدايته، وحتي تقاطعه مع الطريق الدائري أعلي المنصورية لمدة أسبوع ،وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات .

وقال مصدر أمني ،أنه في اطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديداً في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري (محور المنيب) من أعلى طريق المنصورية حتى منتصف المسافة بالطريق السياحي في اتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات ، الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقـع (3) حـارات مروريـة بكل إتجـاه بالتناوب في الموقع المشار اليه وذلك لمدة (7 أيام) ابتداء من الســاعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء الموافق25 / 10 / 2022 وحتـى الســاعة الحادية عشر يـوم الأثنين الموافـق 2022/10/31 علي أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية .

وأضاف المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة و قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات -الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية ـ علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1كم – 500م - ١٠٠م") في الإتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية .