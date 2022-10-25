الكشف على 743 حالة فى قافلة طبية بجامعة السادات بالمنوفية ضمن حياة كريمة

المنوفية - فريق محافظات

نظمت، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، مشروعا تنمويا متكاملا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "شبشير" بمركز منوف محافظة المنوفية، يأتى المشروع التنموى تحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية، والمشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

واستهدف المشروع التنموى الشامل إجمالى 743حالة منها عظام 94 حالة، وجلدية 103 حالات، أطفال 87 حالة، مع صرف العلاج مجاناً، وحضر الندوات التوعوية 459 مستفيد.

وقال الدكتور خالد محمود جعفر، رئيس الجامعة إن الجامعة تطلق المشروعات التنموية للقرى المفتقرة للخدمات الصحية ومن ثم إطلاق قوافل طبية لهذه المناطق، بعد أن تبين الإحتياجات الطبية التى تحتاج لها هذه المناطق، ويهدف هذا المشروع التنموى إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من الجامعة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، ولذلك تقوم جامعة مدينة السادات بتوفير منظومة متكاملة لعلاج المرضى بدءاً من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.