الرئيس السيسي: قدرات مصر الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة فى القطاعات المختلفة

كتب: ماجد تمراز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاختلاف في الرأي مهم، ولكن الاختلاف في الفهم بمثابة مشكلة، مشيرا إلى أن قدرات مصر الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة في قطاعاتها المختلفة، لأن الدولة قدراتها لا تتحمل، وإن كان هناك من لديه حل يأتي ويتم تعيينه مسؤولا ونرى وسيكون سعيدا بنجاحه.

وأضاف الرئيس خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج "التاسعة": "من يطرح حلول ومهتم في تلك الظروف الصعبة، وكفى ما حدث في عام 2011، ولم يظهر أحد في 2013، تركتوها حتى احترقت كلها، ولم يستطع أحد الوقوف، وإلا كانوا ذبحوهم في الشوارع، ولم يكن أحد يستطيع أن يرفع صوته، لولا أن هناك جيش قوى وقادر وأنا كنت شاهد عيان".

وقال: "قدمت أكثر من 3000 شهيد و12 أو 13 ألف مصاب، وهذا دوري الذي مكني منه الله سبحانه وتعالي، أنا كنت رئيس الاستخبارات ومسؤول عن الأمن وكنت أرى ما كان يحدث، والإعلام يقوم بعمل سياق.. سياق إعلامي وفكري، ولا يمكن العودة مرة أخرى إلى الخلف".

وتابع: "اليوم أقول أن مصر غير قادرة على عمل تعليم جيد، وقلت ذلك منذ 2011، لأن مصر ليس لديها القدرة المالية لهذا".