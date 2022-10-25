الرئيس السيسي: التعليم يحتاج 250 مليار جنيه.. "هتاخد إيه من مدرس مرتبه 3000 جنيه؟"

إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير التعليم يحتاج إلى 250 مليار جنيه حتى يكون تعليما لائقا بالمصريين، متابعا: "أنت بتدي للمدرس 3000 و4000 هتاخد منه إيه في التعليم، ولما نتكلم عن المواطن الغلبان اللي هو 60% و70% وبيدخل ابنه مدارس حكومية هيعمل إيه".

وأضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "يجب أن نكون أمناء ومخلصين لبلدنا وندرس الملفات التي نتحدث عنها، واللي بيتكلم دلوقتي عن التعليم مدخل أبنائه مدارس حلوة.. مايعرفش حاجة عن التعليم".

وتابع الرئيس: "اللي شايف إن عنده القدرة لحل الملفات يتفضل وأنا هساعده وأصفق له، البلد ظروفها في حتة وكلام الآخرين في حتة تانية خالص، واللي بيتقال مايصحش كده".