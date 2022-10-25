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الرئيس السيسي: التعليم يحتاج 250 مليار جنيه.. "هتاخد إيه من مدرس مرتبه 3000 جنيه؟"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:50 م
الرئيس السيسي: التعليم يحتاج 250 مليار جنيه.. "هتاخد إيه من مدرس مرتبه 3000 جنيه؟" الرئيس السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير التعليم يحتاج إلى 250 مليار جنيه حتى يكون تعليما لائقا بالمصريين، متابعا: "أنت بتدي للمدرس 3000 و4000 هتاخد منه إيه في التعليم، ولما نتكلم عن المواطن الغلبان اللي هو 60% و70% وبيدخل ابنه مدارس حكومية هيعمل إيه".
 
وأضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "يجب أن نكون أمناء ومخلصين لبلدنا وندرس الملفات التي نتحدث عنها، واللي بيتكلم دلوقتي عن التعليم مدخل أبنائه مدارس حلوة.. مايعرفش حاجة عن التعليم".
 
وتابع الرئيس: "اللي شايف إن عنده القدرة لحل الملفات يتفضل وأنا هساعده وأصفق له، البلد ظروفها في حتة وكلام الآخرين في حتة تانية خالص، واللي بيتقال مايصحش كده".

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